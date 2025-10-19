Кисловодск вошел в топ-10 городов России для осеннего отдыха с детьми

Кисловодск вошел в стране в десятку лучших направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах-2025. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, ссылаясь на данные российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

По словам мэра, в этом рейтинге также оказались Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Краснодар, Пятигорск, Ялта, Калининград и Геленджик. «По данным сервиса, число семейных поездок по стране выросло на 10% по сравнению с прошлым годом», — уточнил глава Кисловодска.

Евгений Моисеев добавил, что средняя стоимость проживания в городе-курорте составляет около 4,3 тыс. руб. в сутки, а средний период отдыха — пять ночей.

По мнению градоначальника, Кисловодск всегда был семейным курортом — мягкая осень и постоянно развивающаяся инфраструктура повышают интерес к курорту со стороны туристов, путешествующих с детьми.

Ефим Мартов