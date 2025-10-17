На Северном Кавказе задержан подозреваемый в организации убийства двух пасторов

В Северо-Кавказском федеральном округе полицейские задержали подозреваемого в организации заказного убийства двух пасторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, за убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 млн руб. В качестве задатка задержанный перевел предполагаемому киллеру 30 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство одной из жертв. После «исполнения заказа» инициатору предоставили фотографии в виде доказательства.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 33 (соучастие в преступлении) и 105 УК РФ (убийство). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Соловьев