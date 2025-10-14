Глава Дагестана запретил публиковать сведения о терактах и ударах дронов

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, запрещающий публиковать сведения о терактах, атаках беспилотников ВСУ и расположении военных объектов. Документ разработан во исполнение распоряжения президента России.

Согласно новым правилам, в СМИ, средствах массовой коммуникации и интернете нельзя размещать фотографии, видео и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий. Запрещено также распространять данные о применении беспилотников ВСУ на территории республики — включая их тип, место запуска, падения, траекторию полета и причиненный ущерб.

Ограничения коснулись информации о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ. Нельзя публиковать сведения о расположении воинских частей, комплексов противодействия дронам и критически важной инфраструктуры — мостов, объектов топливно-энергетического комплекса, связи и промышленности.

При этом запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти РФ и официальные сведения, которые они размещают в СМИ и интернете. Аналогичные ограничения ранее ввели более 30 регионов страны.

Тат Гаспарян