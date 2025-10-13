Ставропольский край принял свыше 6 млн туристов за 9 месяцев 2025 года

Ставропольский край побил рекорд по числу туристов за 9 месяцев 2025 года, зарегистрировав более 6 млн гостей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Лидерами по числу приезжающих на Ставрополье остаются жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края и Ростовской области. Рост туристического потока в крае объясняется развитием разных направлений отдыха, включая санаторно-курортное лечение, этнотуризм, экотуризм и активный отдых. В этом году сельский туризм прибавил 15%, его выбрали около 124 тыс. человек. Среди ключевых объектов — фермы с альпаками и капибарами, музеи народного быта, винодельни и экофермы.

По итогам 2024 года регион принял около 9,1 млн туристов, в 2025 году прогнозируют превышение этого показателя до 9,8 млн человек. Развивается гостиничная база, ведется масштабное благоустройство курортных зон и социально-коммунальной инфраструктуры. Власти акцентируют внимание на создании комфортных условий для отдыхающих и жителей края.

Станислав Маслаков