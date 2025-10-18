В КБР открыли после реконструкции мост через Терек

В Кабардино-Балкарии открыли движение по реконструированному мосту Джулат через Терек. Длина сооружения на трассе Майский — Урожайное — граница с Северной Осетией 162 м. Это крупнейший дорожный объект республики за последний год, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Казбека Кокова

Уточняется, что мост «практически возвели заново» — он стал длиннее и шире: вместо двух полос организовали четыре. Строители усилили опорные части 54 буронабивными сваями, установили новые береговые опоры и полностью заменили пролетные строения.

Для улучшения экологии бассейна Терека на сооружении смонтировали современную систему фильтрации воды. По всей протяженности установили светильники и ограждения, обустроили тротуары. Работы велись в русле реки — для этого возвели дамбу и отвели водные потоки. Автомобили на время строительства пропускали через временную переправу в 80 м.

Константин Соловьев