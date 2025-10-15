Суд привлек к ответственности по делу о махинациях с землей 10 жителей КЧР

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии прокуратура обнаружила махинации с землей в особой экономической зоне «Архыз». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Ответчиками в деле выступили 12 физических лиц, среди них — 10 жителей Карачаево-Черкесии и двое жителей Краснодарского края.

Установлено, что в январе 2010 года председатель муниципальной комиссии по регулированию земельных и имущественных отношений инициировал принятие комиссией ряда необоснованных решений. Они касались предоставления своим доверенным лицам в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 15 га. Федеральные земли поделили на 52 землеотвода и продали по заниженной цене.

Городской суд Армавира (Краснодарский край) по иску надзорного ведомства взыскал в госказну 141,5 млн руб.

Мария Хоперская