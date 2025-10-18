Главные новости за 18 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Установить личность удалось с помощью ДНК-экспертизы.

За ночь на дорогах Ростовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних водителей без прав, в которых погибли три человека.

На Дону следователи возбудили дело об истязании женщины и ее дочери. В соцсетях появилась информация о том, что житель Ростова-на-Дону преследует бывшую супругу с двумя детьми. Во время встреч мужчина провоцирует конфликты и применяет физическую силу, в том числе к дочери.

В Ростове-на-Дону в мкр. Левенцовский началось создание первого парка, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Ростовскую прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.