На Дону встретили Патриарха Кирилла

В Ростовскую прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Уверен, что наше общее соработничество продолжится. Вместе будем решать важные вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира, развития социальных, культурных и просветительских инициатив. Благодарю Его Святейшество за неизменную заботу о людях, за внимание к Донской митрополии, за духовное наставничество и молитвы о мире и единстве России», — написал господин Слюсарь.

Константин Соловьев