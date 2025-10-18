Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону встретили Патриарха Кирилла

В Ростовскую прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

«Уверен, что наше общее соработничество продолжится. Вместе будем решать важные вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира, развития социальных, культурных и просветительских инициатив. Благодарю Его Святейшество за неизменную заботу о людях, за внимание к Донской митрополии, за духовное наставничество и молитвы о мире и единстве России», — написал господин Слюсарь.

Константин Соловьев

