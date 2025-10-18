На Дону трое человек погибли в двух ночных ДТП с водителями-подростками без прав

За ночь на дорогах Ростовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних водителей без прав, в которых погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Первое происшествие случилось накануне, 17 октября в 22:15, на трассе А-270 недалеко от Новошахтинска. Предварительно, 18-летний водитель Toyota Camry врезался в Lada Priora, остановившуюся на стоп-контроле. От удара автомобиль отбросило на ВАЗ-2111. Водитель Priora, 26 лет, скончался на месте.

Вторая авария произошла ночью 18 октября в 02:00 на 148-м километре трассы «Элиста — Зимовники». Так, 19-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Оба транспортных средства загорелись. В огне погибли водитель легковушки и его пассажир 22 лет.

В обоих случаях виновниками стали молодые люди, управлявшие автомобилями без водительских удостоверений.

Константин Соловьев