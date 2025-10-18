На Дону следователи возбудили дело об истязании женщины и ее дочери

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании жительницы Ростовской области и ее дочери, которых преследовал бывший супруг женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В соцсетях появилась информация о том, что житель Ростова-на-Дону преследует бывшую супругу с двумя детьми. Во время встреч мужчина провоцирует конфликты и применяет физическую силу, в том числе к дочери. Обращения пострадавшей в полицию не помогли изменить ситуацию. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание).

Константин Соловьев