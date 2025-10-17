Главные новости за 17 октября. Ростов-на-Дону и область

19-летний призывник из Ростова-на-Дону умер 16 октября во время дежурства на Соборной площади в Кремле. По предварительным данным, у молодого человека внезапно остановилось сердце.

По подозрению в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) задержан 49-летний житель Каменска-Шахтинского.

Термальный комплекс сети «Городские термы» задержан в Ростове-на-Дону к концу 2026 года. Термы будут включать множество бассейнов, паровых комнат, массажных и оздоровительных зон. На территории также разместят развлекательные площадки для детей и зоны отдыха для взрослых и пожилых людей. Ежедневно комплекс сможет принимать от 2,5 до 3 тыс. человек.

Скорость движения арендных самокатов в Ростове-на-Дону могут существенно снизить. Движение могут запретить в парковых зонах, а скорость движения ограничить до 7 км/ч по тротуару и до 10-15 км/ч в остальных территориях. Полностью их запрещать не планируется.

Россельхознадзор с помощью дронов провел в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия проверки животноводческих хозяйств. В результате проверок специалисты зафиксировали 12 нарушений, связанные с несоблюдением правил содержания крупного рогатого скота и норм маркировки животных.