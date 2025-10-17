Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во время службы в Кремле погиб 19-летний военнослужащий из Ростова

19-летний призывник из Ростова-на-Дону умер 16 октября во время дежурства на Соборной площади в Кремле. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Трагедия произошла утром, когда военнослужащий находился при исполнении обязанностей. По предварительным данным, у молодого человека внезапно остановилось сердце.

Призывная медкомиссия не обнаружила у юноши серьезных патологий, которые могли бы помешать службе — были выявлены только проблемы с ногами. В детстве он наблюдался у невролога, но позже эти трудности прошли.

Последний раз солдат связывался с семьей 12 октября после суточного дежурства и говорил об усталости. Погибший был единственным ребенком в семье: мать трудится в медицинской отрасли, отец — предприниматель.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Валентина Любашенко

