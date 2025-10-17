В Каменске-Шахтинском задержан подозреваемый в двойном убийстве

По подозрению в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) задержан 49-летний житель Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По предварительным данным, в одном из домовладений города подозреваемый в ходе ссоры нанес потерпевшим несколько ударов молотком в область головы, от которых они скончались. После чего фигурант скрылся с места преступления.

В настоящее время с его участием проводят следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.

Наталья Белоштейн