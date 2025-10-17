В Ростове-на-Дону отказались от полного запрета арендных самокатов

Скорость движения арендных самокатов в Ростове-на-Дону могут существенно снизить. Полностью их запрещать не планируется. Об этом на встрече с жителями рассказал директор департамента транспорта Константин Лашенко.

По словам директора департамента автодорог и ОДД Дениса Водопьянова, 70% поездок совершаются на работу или учебу. Ростовчане выбирают электросамокаты из-за пробок и нерегулярного общественного транспорта. Для прогулок СИМы используются намного реже.

Движение могут запретить в парковых зонах, а скорость движения ограничить до 7 км/ч по тротуару и до 10-15 км/ч в остальных территориях.

Всего в Ростове находится 3 тыс. кикшеринговых самокатов.

Мария Хоперская