Китайский строитель «Яр Парка» за 28,7 млрд и тысяча электробусов «КамАЗа»

Строительством комплекса «ЯрПарк» за 28,7 млрд руб. займется китайская корпорация PowerChina International Group Limited. «ЯрПарк» будет состоять из 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. м. В состав комплекса войдут пятизвездочный отель, 10 корпусов апартаментов бизнес- и премиум-класса, офисный центр и торговый молл и т. д.

«КамАЗ» поставит в Москву тысячу электробусов в 2025–2027 годах. Москва планирует полностью перейти на экологичный транспорт к 2035 году, оставаясь крупнейшим заказчиком продукции «КамАЗа» в стране.

В Татарстане за девять месяцев 2025 года на финансирование нацпроектов выделили 29,3 млрд руб. Наибольшее финансирование было выделено на проект «Семья» (11 млрд руб.).

Арбитражный суд Татарстана отказал предпринимателю из Альметьевска в легализации надстройки гостиницы. Иск был подан к исполкому Альметьевского района и Минстрою республики. Эксперты считают, что снос надстройки предпринимателю пока не грозит.

Татарстан получит 96 млн руб. на переселение людей из аварийных домов. Планируется переселить 140 человек из аварийных домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Среди регионов-лидеров по объему выделенных средств — Архангельская область (2,1 млрд руб.), Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край (по 1 млрд руб.).

Дело экс-руководителя исполкома Актанышского района передано в суд. Фигуранта обвиняют в получении взяток и мошенничестве.

Татарстану одобрили списание 44,5 млрд руб. бюджетных кредитов. Госдолг республики на 1 октября составил 99,2 млрд руб., включая задолженность по бюджетным кредитам в размере 90,4 млрд руб.

Диана Соловьёва