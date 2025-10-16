В Татарстане за девять месяцев на финансирование нацпроектов выделили 29,3 млрд

В Татарстане с января по сентябрь 2025 года на реализацию 11 национальных проектов выделили 29,3 млрд руб., что соответствует 66,4% годового плана. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Наибольшие объемы финансирования пришлись на проекты: «Семья» (11 млрд руб.), «Инфраструктура для жизни» (9 млрд руб.), «Молодежь и дети» (4,8 млрд руб.) и «Продолжительная и активная жизнь» (3,1 млрд руб.).

Также финансирование направлялось на проекты «Кадры» (796,6 млн руб.), «Экологическое благополучие» (455,9 млн руб.) и «Эффективная и конкурентная экономика» (120,9 млн руб.).

Всего в 2025 году на реализацию национальных проектов в Татарстане предусмотрено 44,1 млрд руб., из которых 24,1 млрд руб. поступают из федерального бюджета, а 20 млрд руб. — из республиканского.

Анна Кайдалова