Суд отказал предпринимателю из Альметьевска в легализации надстройки гостиницы

Арбитражный суд Татарстана отказал предпринимателю из Альметьевска в иске к исполкому района и Минстрою республики о легализации третьего этажа гостиницы. Суд установил, что бизнесмен не представил необходимую схему расположения объекта на земельном участке. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Строительство было завершено в 2021 году. Предприниматель обращался в Минстрой и исполком Альметьевского района за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, но ведомства направляли его друг к другу. Конкретное основание для отказа — отсутствие схемы расположения объекта — было установлено только судом.

