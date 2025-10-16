«КамАЗ» поставит в Москву тысячу электробусов в 2025–2027 годах

«КамАЗ» заключил контракты на поставку в Москву 1,1 тыс. электробусов нового поколения в 2025–2027 годах. Информация об этом опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В этом году в Москву поступило 65 экологичных машин «КамАЗ-52222» нового поколения. Новые электробусы оборудованы климат-контролем, электрическим отоплением, адаптивным освещением, USB-зарядками и системой видеонаблюдения.

Москва планирует полностью перейти на экологичный транспорт к 2035 году, оставаясь крупнейшим заказчиком продукции «КамАЗа» в стране.

Анна Кайдалова