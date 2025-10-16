Строительством «ЯрПарка» в Казани займется компания из Китая

Строительством многофункционального комплекса «ЯрПарк» на берегу Казанки займется китайская корпорация «PowerChina International Group Limited». Для компании это первый проект в России. Об этом сообщила мэрия города.

Компания занимает 14-е место среди 100 крупнейших китайских транснациональных корпораций. В последние десять лет PowerChina успешно реализовала проекты в 138 странах.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что проект «ЯрПарк» откроет новые возможности для международного сотрудничества и развития города.

МФК «ЯрПарк» будет состоять из 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. м, при этом 28% территории займет озеленение. В состав комплекса войдут пятизвездочный отель, 10 корпусов апартаментов бизнес- и премиум-класса, офисный центр и торговый молл с конгресс-центром, фитнес-центром, выставочными площадями и ресторанами. Здания объединит благоустроенная территория с пешеходными зонами и площадкой для городских мероприятий, фестивалей и концертов.

В мае корпорацию «PowerChina» уже рассматривали как потенциального генподрядчика строительства «ЯрПарка».

