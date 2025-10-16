Экс-руководитель исполкома Актанышского района обвиняется в получении взятки

В Татарстане бывший руководитель исполкома Актанышского района обвиняется в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2018, 2019 и 2021 годах, работая первым заместителем руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, обвиняемый незаконно получил от восьми предпринимателей 95 тыс. руб. за размещение их торговых палаток во время праздников.

Кроме того, в 2024 году, занимая должность руководителя Актанышского исполкома, он получил от представителя одной из фирм взятку на сумму более 1 млн руб. в виде материалов, монтажа витражей и входных групп в магазине своей супруги в селе Муслюмово. Деньги и услуги предоставлялись за содействие в заключении подрядных договоров на объектах района и их своевременную оплату.

Уголовное дело направлено в суд.

В конце 2024 года сообщалось, что Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения в отношении главы исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова в виде ареста.

