Татарстану одобрили списание 44,5 млрд рублей бюджетных кредитов

Татарстану в 2025 году одобрена заявка на списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 44,5 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«44,5 млрд руб. в ближайшие три года мы должны списать», — сказал господин Файзрахманов. В том числе планируется, что в 2026 году будет списано 16,6 млрд руб., в 2027 году — 18,2 млрд руб.

По данным минфина Татарстана, госдолг республики на 1 октября составил 99,2 млрд руб., включая задолженность по бюджетным кредитам в размере 90,4 млрд руб.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам запустили в 2020 году для стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в российских регионах. Списанию подлежит задолженность субъекта в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов.

В феврале 2023 года Татарстану впервые списали 1,7 млрд руб. долга по этой схеме — на эту сумму в 2021 году в федеральный бюджет поступили налоги от реализации инвестиционных проектов в республике. В октябре 2024 года сообщалось, что правительство России спишет Татарстану еще 9,5 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам.

Значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде-2013 в Казани, которая обошлась в 228 млрд руб. Из них 63,5 млрд руб. республика взяла в долг у федерального бюджета.

Анар Зейналов