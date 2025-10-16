Татарстан получит 96 млн рублей на переселение людей из аварийных домов

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан получит почти 96 млн рублей из бюджета страны на переселение 140 человек из аварийных домов общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Информация опубликована на сайте правительства России.

По заявлению заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, на новый этап программы расселения людей из аварийного жилья из 23 регионов выделили более 8,3 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 15,8 тыс. человек.

Среди регионов-лидеров по объему выделенных средств — Архангельская область (2,1 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край (по 1 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2024 год в республике из аварийных домов уже переселили свыше 1,8 тыс. человек.

Анна Кайдалова