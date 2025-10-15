Главные новости за 15 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону состоялась встреча губернатора Юрия Слюсаря и нового генерального директора «Лукойл-Ростовэнерго» Андрея Филиппова. Филиал компании обеспечивает теплом значительную часть столицы региона и Волгодонска. В рамках встречи внимание уделили высокой изношенности сетей, частые аварии и острая потребность инвестиций в модернизацию.

Запуск котельной № 30, обеспечивающей теплом 16 многоквартирных домов в Зернограде, перенесли на 18 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора региона Владимир Ревенко. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 15 октября.

По обвинению в похищении ювелирных изделий из Воскресенского Войскового собора в станице Старочеркасской перед судом предстанут два жителя Ростовской области (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Новочеркасске прокуратура потребовала от администрации ликвидировать 12 несанкционированных свалок, которые игнорировались чиновниками. Главе администрации города внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.1 Областного закона (нарушение правил благоустройства территорий).

Российский футбольный союз обеспокоен финансовым состоянием клуба «Ростов». Информацию подтвердил директор команды Игорь Гончаров. Его обращение опубликовал пресс-центр правительства Ростовской области. Союз просит руководство и собственников «Ростова» «оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем» и получению лицензии на следующий сезон.