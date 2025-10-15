РФС обеспокоился финансовым состоянием ФК «Ростов»

Российский футбольный союз обеспокоен финансовым состоянием клуба «Ростов». Информацию подтвердил директор команды Игорь Гончаров. Его обращение опубликовал пресс-центр правительства Ростовской области.

Фото: Федор Соколов

«В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года», — говорится в обращении.

Союз просит руководство и собственников «Ростова» «оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем» и получению лицензии на следующий сезон. Тем не менее, по словам господина Гончарова, клуб функционирует в штатном режиме и готовится к матчу со «Спартаком».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что пост президента ФК «Ростов» покинул Арташес Арутюнянц.

Константин Соловьев