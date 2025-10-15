Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РФС обеспокоился финансовым состоянием ФК «Ростов»

Российский футбольный союз обеспокоен финансовым состоянием клуба «Ростов». Информацию подтвердил директор команды Игорь Гончаров. Его обращение опубликовал пресс-центр правительства Ростовской области.

Фото: Федор Соколов

Фото: Федор Соколов

«В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года», — говорится в обращении.

Союз просит руководство и собственников «Ростова» «оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем» и получению лицензии на следующий сезон. Тем не менее, по словам господина Гончарова, клуб функционирует в штатном режиме и готовится к матчу со «Спартаком».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что пост президента ФК «Ростов» покинул Арташес Арутюнянц.

Константин Соловьев

Новости компаний Все