В Зернограде отложили запуск котельной для 16 многоквартирных домов
Запуск котельной № 30, обеспечивающей теплом 16 многоквартирных домов в Зернограде, перенесли на 18 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора региона Владимир Ревенко. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 15 октября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме многоэтажек, котельная обеспечивает теплом социальные объекты и объекты Министерства обороны. В данный момент специалисты работают над теплосетями оборонного ведомства. Началась прокладка новых труб. Левая ветка, которая будет обеспечивать теплом детский сад и поликлинику, почти готова.
«Основное внимание сейчас сосредоточено на правой ветке. Это ключевая задача на ближайшие дни: необходимо сконцентрировать усилия, увеличить количество бригад и ускорить темпы работ, чтобы завершить их в кратчайшие сроки»,— отметил замгубернатора.
Господин Ревенко добавил, что подключение отопления в жилые дома будет происходить поэтапно, по мере готовности соответствующих участков теплотрасс.