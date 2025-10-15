Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чиновников в Новочеркасске прокуратура обязала ликвидировать 12 свалок

В Новочеркасске прокуратура потребовала от администрации ликвидировать 12 несанкционированных свалок, которые игнорировались чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главе администрации города внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.1 Областного закона (нарушение правил благоустройства территорий).

В настоящий момент свалки ликвидированы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все