Чиновников в Новочеркасске прокуратура обязала ликвидировать 12 свалок
В Новочеркасске прокуратура потребовала от администрации ликвидировать 12 несанкционированных свалок, которые игнорировались чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Главе администрации города внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.1 Областного закона (нарушение правил благоустройства территорий).
В настоящий момент свалки ликвидированы.