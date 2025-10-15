Власти призвали «Лукойл-Ростовэнерго» инвестировать в замену изношенных сетей
В Ростове-на-Дону состоялась встреча губернатора Юрия Слюсаря и нового генерального директора «Лукойл-Ростовэнерго» Андрея Филиппова. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Минувший отопительный сезон привел к увольнению прежнего руководителя «Лукойл-Ростовэнерго». Так что о планах по повышению надежности говорили с новым генеральным директором Андреем Филипповым. Чего мы ждем: не просто текущей работы, а кардинальной смены подхода к управлению компанией и результата», — написал господин Слюсарь.
Филиал компании обеспечивает теплом значительную часть столицы региона и Волгодонска. При этом в рамках встречи внимание уделили высокой изношенности сетей, частые аварии и острая потребность инвестиций в модернизацию.
«Лукойл» должен развивать своё хозяйство. Начать эффективно работать и вкладывать необходимые ресурсы в замену сетей», — подытожили в сообщении.