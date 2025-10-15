Число закрытий стрит-ритейла на главных торговых улицах Петербурга превысило число открытий на 48%

С начала 2025 года в шести ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга (Большой проспект П.С., Старо-Невский проспект, Большая Конюшенная, Невский проспект, улицы Большая Морская и Рубинштейна) количество закрытий объектов стрит-ритейла превысило количество открытий на 48%: 68 против 46. Такими данными поделились с «Ъ-СПб» в консалтинговой компании Nikoliers.

За III квартал вакансия в сегменте стрит-ритейла в шести ключевых торговых коридорах выросла на 0,7 процентных пункта (п. п.) и составила 6,2%. Аналитики связывают это со стабилизацией рынка после активного роста 2023-2024 годов и полагают, что в течение 2025 года уровень вакантности сохранится в диапазоне 5,5—6,5%.

Кафе и рестораны остаются основными резидентами в ключевых торговых коридорах Петербурга, составляя более трети всех арендаторов. С начала года на шести улицах в центре города открыто 14 заведений общественного питания. Кроме того, в сегменте стрит-ритейла с 2024 года растет доля магазинов fashion-профиля. Так, в 2024-2025 годах в шести основных торговых коридорах открылся 51 подобный объект, тогда как заведений общепита — только 42.

В пяти ключевых торговых коридорах (Большая Конюшенная улица, Большой проспект П.С., Невский проспект, улица Рубинштейна, Старо-Невский проспект) 37% заведений общественного питания работают более семи лет. В среднем дольше всего работают рестораны (37%), кафе (32%), бары (17%) и пекарни-кондитерские (14%).

Лидером по количеству таких операторов является Большая Конюшенная улица, где их доля превышает половину от всех действующих кафе и ресторанов. Наибольшая ротация зафиксирована на Старо-Невском проспекте, где с III квартала 2018 года сменилось почти 80% заведений.

Также с начала года в ключевых торговых коридорах открылось два супермаркета, за счет чего их общее число достигло 20. Из них 40% (8 шт.) — федеральные сети («Магнит», «Пятерочка», «ВкусВилл», «Дикси»), чья доля в общем числе супермаркетов в стрит-ритейле центральных районов с начала 2024 года выросла с 33% до 40%. Аналитики связывают изменения с тем, что появились малые форматы сетевых ритейлеров, которые позволяют занимать те помещения, которые ранее не отвечали техническим характеристикам более крупных магазинов.

На открытия иных категорий в этом году приходится треть арендаторов. При этом общее количество открытий за три квартала 2025 года на 40% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что доля общепита на Невском снижается на фоне запрета летних веранд.

Артемий Чулков