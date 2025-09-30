Доля общепита на Невском снижается на фоне запрета летних веранд

Доля общепита в структуре арендаторов сегмента стрит-ретейла на Невском проспекте снизилась по итогам трех кварталов 2025 года на фоне запрета на размещение летних веранд. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С января по сентябрь на Невском проспекте закрылось 11 и открылось восемь заведений общепита, свидетельствуют данные компании. При этом количество сувенирных магазинов выросло до максимума за последние шесть лет — 29 точек.

По мнению директора департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анны Лапченко, одна из причин снижения доли общепита — дефицит свободных ликвидных площадок под кафе и рестораны. По итогам III квартала 2025 года на Невском проспекте не заняты 2,9% из них, что на 1,6 процентного пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основном участке Невского проспекта (от Адмиралтейства до площади Восстания) уровень вакантных площадей за год снизился с 3% до 1%.

Другой причиной, считает госпожа Лапченко, стал введенный в этом году запрет на размещение летних веранд на главной улице города. В этом месяце стало известно, что Смольный продолжит начатую в этом году практику отказа от веранд на Невском проспекте. По мнению опрошенных «Ъ-СПб» экспертов, внезапный ввод ограничений перед началом работы террас не позволил заведениям адаптироваться к новым условиям и привел к убыткам.

Подробнее о запрете летних веранд — в материале «Ъ-СПб» «Невский проспект оставят проходным».

Артемий Чулков