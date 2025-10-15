Главные новости к утру 15 октября

Палестинское движение «Хамас» передало Красному Кресту тела четырех из 28 погибших израильских заложников, сообщил ЦАХАЛ. Ранее представители «Хамаса» заявляли, что передача тел погибших может занять время, так как места захоронений некоторых из них неизвестны.

У Геннадия Тимченко мог появиться новый проект в нефтедобыче. По данным собеседников «Ъ», бизнесмен получил 50% «Салым Петролеум Девелопмент», ведущей добычу на Салымских нефтяных месторождениях. Прежде долей владела «Газпром нефть», к которой пакет перешел от британской Shell. Аналитики оценивают стоимость сделки в 30–40 млрд руб., отмечая, что проект может обеспечить инвестору стабильный денежный поток при умеренных рисках.

Авиакомпании ищут способы поддержать пассажиропоток и рассчитывают на смягчение ограничений на юге, где значительное воздушное пространство закрыто с февраля 2022 года. Эффект от спрямления южных маршрутов оценивается в дополнительные 5 млн пассажиров.

Российские производители мебели начали активнее договариваться о сотрудничестве с DIY-сетями. Такие коллаборации должны компенсировать падение продаж из-за снижения спроса и закрытия мебельных салонов.

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого в результате покушения правого активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк 14 октября — в этот день активисту могло исполниться 32 года.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре достигли нового исторического максимума на бирже Comex, превысив $4 200 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, стоимость драгоценного металла поднималась до $4 205,1 за унцию, демонстрируя рост на 0,7%.

Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования правительства. Ранее его приняла Палата представителей. Против проекта выступили 49 законодателей, за — 45. Шесть сенаторов не приняли участие в голосовании.