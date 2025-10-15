Перевозчики выпрямляют рейсы

Авиакомпании ищут способы поддержать пассажиропоток и рассчитывают на смягчение ограничений на юге, где значительное воздушное пространство закрыто с февраля 2022 года. Эффект от спрямления южных маршрутов оценивается в дополнительные 5 млн пассажиров. Перевозчики также предлагают перевести на круглосуточную работу ряд закрывающихся на ночь запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Без этих мер годовой пассажиропоток может оказаться ниже прогнозов Минтранса, около 105 млн человек, считают в отрасли.

Небольшое спрямление «южного коридора» сможет принести авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год, сообщил «Ъ» на конференции AirTravel-2025 в Сочи директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков. Спрямление маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда повысит, по его словам, оптимальность маршрутов на 60%. Эффект может быть достигнут за счет экономии более 130 тыс. часов полетного времени почти для 90 различных маршрутов, на которых сегодня авиакомпаниям приходится совершать облет зоны ограничений, уточнил он “Ъ”. Только аэропорт Сочи, по оценке S7, может привлечь от спрямления почти 1,2 млн дополнительных пассажиров в год.

Источник “Ъ” в одной из авиакомпаний из топ-5 считает, что в случае спрямления южных маршрутов и при возможности открыть еще хотя бы один из южных аэропортов годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек. Собеседник “Ъ” в другом крупном перевозчике говорит, что сегодня в себестоимости билета значительную долю составляют расходы на топливо, а после ограничений продолжительность перелета в Сочи из Москвы выросла почти в два раза, до почти четырех часов. В авиакомпании видят возможность сокращения времени полета хотя бы на полчаса.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях считают, что Минтрансу стоит инициировать обсуждение корректировки южных маршрутов с Минобороны. Инициативу поддержали «Уральские авиалинии», другие перевозчики оперативно не ответили. В Минтрансе комментарий не предоставили. Но глава министерства Андрей Никитин заявил журналистам 14 октября, что Минтранс работает над возобновлением работы закрытых аэропортов. “Ъ” направил запрос в Минобороны.

Сегодня авиакомпаниям при полетах в южном направлении приходится делать существенный круг, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. Даже небольшое спрямление маршрутов даст значительную экономию топлива и увеличение дополнительных провозных емкостей. «Количество времени, которое самолеты эффективно проводят в воздухе, возрастет, и высвобождение емкостей, возможно, позволит также открыть некоторые новые направления внутри РФ»,— добавил он. По словам господина Борисова, решающее слово в вопросе остается за военными, но пример открытия аэропорта Краснодара этим летом показывает, что конструктивный диалог идет и решения находятся.

Константин Пьянков уточнил “Ъ”, что неоптимальные маршруты встречаются и восточнее над территорией страны. Причиной отклонения профиля маршрута от оптимального и избыточной продолжительности перелета становится отсутствие работающих запасных аэропортов по пути следования и необходимых на время введения ограничений из-за угрозы беспилотников в аэропорту прибытия, говорит он. Источник “Ъ” в другой компании подтвердил, что «подбор работающих по ночам запасных аэродромов» серьезно снижает эффективность эксплуатации парка и их необходимо перевести на круглосуточный режим.

При оптимизации расписания запасных аэропортов встает вопрос об источнике финансирования, так как содержание всех аэродромных служб в постоянной готовности, когда аэропорт может месяцами не использоваться как запасной, это серьезные расходы, говорит Федор Борисов: При этом, соглашается эксперт, перевод таких аэропортов в круглосуточный режим позволяет увеличить количество ночных перелетов и также принесет отрасли дополнительные емкости.

Другой проблемой, по которой самолеты простаивают на земле, в авиакомпаниях называют длительное обслуживание в аэропортах. «Уральские авиалинии» в своей маршрутной сети выделяют как наиболее проблемные в этом отношении аэропорты в Екатеринбурге, Сочи и Хабаровске. «Практически все аэропорты не выдерживают технологический график обслуживания, так как нет конкуренции между операторами»,— добавили в компании. Там отмечают, что персонал и наземная техника аэропортов «сильно оптимизированы» и не рассчитаны на пиковые нагрузки, которые могут быть связаны как с метеоусловиями, так и с закрытием аэропортов по причине ограничений воздушного пространства.

Кроме того, часто перевозчикам приходится ожидать большое количество опаздывающих на рейс пассажиров из-за пограничного контроля — особенно после введения обязательной дактилоскопии для иностранцев. Как рассказал гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати, по этой причине оборачиваемость самолетов в Сочи затягивается у компании на 1,15 часа. Российские перевозчики особенно часто выделяют этот фактор как причину длительных задержек в Минводах и Жуковском.

После оттока части пассажиропотока с международных на внутренние рейсы с 2022 года, нагрузка на многие аэропорты возросла, напоминает господин Борисов. По его словам, при значительном увеличении объемов обслуживания аэропорты сталкиваются с определенным дефицитом кадров и его восполнение потребует времени и усилий.

Тем не менее собеседник “Ъ” в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считает, что в условиях ожидаемого сокращения пассажиропотока и дефицита провозных емкостей Минтрансу предстоит предпринять усилия для «минимизации удара по перевозкам». Он и еще два источника “Ъ”, в том числе и близкий к Минтрансу, полагают, что без принятия мер по поддержке перевозок по итогам года пассажиропоток может сократиться на 5–6%, до 105–106 млн человек. Андрей Никитин в начале октября сообщал, что Минтранс допускает снижение показателя на 1–2% с прошлогоднего уровня в 111,7 млн человек.

