Риски северные, умеренные

У Геннадия Тимченко мог появиться новый проект в нефтедобыче. По данным собеседников “Ъ”, бизнесмен получил 50% «Салым Петролеум Девелопмент», ведущей добычу на Салымских нефтяных месторождениях. Прежде долей владела «Газпром нефть», к которой пакет перешел от британской Shell. Аналитики оценивают стоимость сделки в 30–40 млрд руб., отмечая, что проект может обеспечить инвестору стабильный денежный поток при умеренных рисках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Геннадий Тимченко стал совладельцем ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД), которое ведет освоение Салымских нефтяных месторождений, рассказали “Ъ” два источника, знающих о сделке. По их данным, под контроль бизнесмена перешло ООО «Западная Азия», владеющее 50% СПД. В ЕГРЮЛ собственник и управляющий «Западной Азии» не раскрываются. Но там сказано, что в сентябре были добавлены сведения о новом участнике общества и внесены новые данные о руководителе.

До мая 2025 года «Западная Азия» называлась «ГПН-Ближневосточные проекты». К этому дочернему предприятию «Газпром нефти» доля в СПД перешла в 2023 году от британской Shell, объявившей об уходе из РФ в феврале 2022 года. Остальными 50% владела другая структура «Газпром нефти» — ООО «ГПН-Салымские проекты». Сейчас СПД также не раскрывает учредителей. Shell в отчетности оценивала потери от выхода из совместного предприятия в $233 млн. В «Газпром нефти» и СПД на вопросы “Ъ” не ответили. Представитель господина Тимченко отказался от комментариев.

Геннадий Тимченко занимает шестое место в рейтинге Forbes с состоянием $23,2 млрд. По последним раскрытым данным, ему принадлежит 23,49% в крупном производителе СПГ НОВАТЭКе и 14,45% в нефтехимической компании СИБУР. Ранее господин Тимченко был совладельцем нефтяного трейдера Gunvor, свою долю он продал в марте 2014 года.

СПД разрабатывает Западно-Салымский, Верхнесалымский, Выделыпский, Южно-Ямской участки, а также участки Восточно-Шапшинский-1 и Салымский-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сказано на сайте компании. Извлекаемые запасы нефти категории С1 (разведанные) и С2 (оцененные) по Салымской группе месторождений составляют 140 млн тонн.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин оценил стоимость 100% СПД в 52–72 млрд руб., исходя из запасов категорий A (детально разведанные), B1 (разрабатываемые) и С1 на уровне 33 млн тонн и среднего рыночного диапазона 1,56–2,18 тыс. руб. за тонну. Ресурсы категорий В2 и С2 могут добавить еще 5–13 млрд руб. с учетом риска, продолжает аналитик. Таким образом, указывает он, стоимость 50% СПД оценивается в 30–40 млрд руб. с поправками на структуру сделки, а также на обязательства по CAPEX и сервисному обеспечению.

По словам Дмитрия Касаткина, актив интересен для покупателя как источник стабильного денежного потока со зрелой инфраструктурой и низкими операционными издержками. Текущий объем добычи на Салымском месторождении, оцениваемый чуть более чем в 1 млн тонн нефти в год, для зрелой стадии проекта выглядит нормальным, отмечает он. Управляющий партнер a.t.Legal Николай Титов также называет актив надежным источником денежного потока с готовой инфраструктурой и предсказуемой геологией. По его словам, инвестор с компетенциями в энергетике может аккуратно нарастить стоимость проекта без лишнего шума и с контролируемыми рисками. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что у СПД может быть синергия с активами НОВАТЭКа в ХМАО.

Инвестиционная программа СПД на ближайший год в условиях естественного снижения дебитов, по словам господина Касаткина, может составить 12–18 млрд руб. на поддержание и эффективность. В случае реализации более агрессивной программы стабилизации, предусматривающей рост бурения и модернизацию инфраструктуры, вложения могут составить до 20–25 млрд руб., подсчитал аналитик. Во втором случае, добавляет он, уменьшаются темпы падения добычи и улучшается профиль добычи со следующего года.

«Газпром нефть» может направить средства от сделки в СПД для снижения долговой нагрузки. По итогам первой половины 2025 года компания отчиталась о росте соотношения чистого долга и EBITDA до 0,78 против 0,45 годом ранее. «Показатель все еще невысокий, однако растущие процентные расходы оказывают давление на чистую прибыль и дивиденды»,— указывали аналитики «Альфа-Инвестиций». Вероятно, «Газпром нефть» считает для себя эффективным наличие партнера на данном проекте, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

По оценкам аналитиков «Эйлер», EBITDA российских нефтедобытчиков за первую половину 2025 года снизилась в среднем на 28% к предыдущему полугодию в условиях укрепления рубля и низкой стоимости нефти, но в сентябре маржа экспорта и переработки сырья улучшилась.

Ольга Семеновых