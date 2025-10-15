Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого в результате покушения правого активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике Кирк.

«Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения»,— сказал господин Трамп.

31-летнего Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа и высказывался против американской военной помощи Украине. Прощание с активистом прошло 21 сентября в Аризоне, на мероприятии в том числе присутствовали Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск.