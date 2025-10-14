ЦАХАЛ: «Хамас» передал тела четырех погибших заложников Красному Кресту

Палестинское движение «Хамас» передало Красному Кресту тела четырех из 28 погибших израильских заложников, сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«“Хамас” обязан соблюдать соглашение и предпринять необходимые шаги для возвращения заложников»,— сообщили представители армии Израиля в заявлении.

Ранее представители «Хамаса» заявляли, что передача тел погибших может занять время, так как места захоронений некоторых из них неизвестны.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. 13 октября «Хамас» передал всех 20 живых израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных.