Сенат США в 8-й раз не принял проект о продолжении финансирования правительства

Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования правительства. Ранее его приняла Палата представителей. Против проекта выступили 49 законодателей, за — 45. Шесть сенаторов не приняли участие в голосовании.

По словам лидера большинства в Сенате, республиканца Джона Туна, «демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья».

С 1 октября правительство США приостановило работу из-за того, что Республиканская и Демократическая партии не смогли договориться о планах на бюджет. Около 1,4 млн госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, более 4 тыс. получили уведомление об увольнении. Работники критически важных сфер (медики, пограничники) работают без зарплаты