Стоимость золота достигла рекордных $4 200 за тройскую унцию

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре достигли нового исторического максимума на бирже Comex, превысив $4 200 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, стоимость драгоценного металла поднималась до $4 205,1 за унцию, демонстрируя рост на 0,7%.

До этого фьючерс на золото обновлял исторический рекорд в ночь на 14 октября, достигнув стоимости в $4150. По данным Financial Times, рост цены на золото обусловлен в том числе притоками в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд. Также в ночь на 14 октября исторический рекорд обновил фьючерс на серебро, достигнув цены в $51 за унцию.