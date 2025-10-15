Диваны не поддаются спросу

Российские производители мебели начали активнее договариваться о сотрудничестве с DIY-сетями. Такие коллаборации должны компенсировать падение продаж из-за снижения спроса и закрытия мебельных салонов. Однако некоторые профильные компании сомневаются в эффективности нового формата, указывая на жесткие условия, выдвигаемые ритейлерами, и продолжающийся отток покупателей в онлайн.

Производители мебели планируют расширить свое присутствие в офлайн-рознице за счет сотрудничества с DIY-сетями, рассказали “Ъ” в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Например, Первая мебельная фабрика в этом году планирует расширить количество своих салонов в гипермаркетах товаров для дома «Домовой» с одного до семи, отмечает гендиректор компании и президент АМДПР Александр Шестаков.

По его словам, другие DIY-сети также привлекают известные мебельные бренды: в магазинах «Все инструменты», «Лемана Про», OBI, «Петрович» можно найти корпусную мебель производства «Любимый Дом», «Феникс», «Лузалес» и «Боровичи-мебель», садовые комплекты Keter, столы и стулья TetChair, матрасы «Аскона». По оценкам АМДПР, торговля мебелью через DIY-гипермаркеты позволяет производителям увеличить свои продажи в среднем на 10–15%.

К такому сотрудничеству производителей вынуждает снижение числа мебельных салонов по всей стране. По данным 2ГИС, по состоянию на 1 октября 2025 года количество мебельных магазинов в городах с населением от 500 тыс. человек сократилось за год на 8,7%, примерно до 10,2 тыс.

Ситуация объясняется общим охлаждением рынка мебели, связанного со снижением темпов жилищного строительства, а также с низкой доступностью кредитов (см. “Ъ” от 26 июня). Рынок находится под давлением из-за снижающихся доходов населения, добавляют в Divan.ru. Поскольку мебель не является предметом первой необходимости, спрос на нее стремительно падает, констатируют в компании.

Сокращение спроса привело к тому, что за первую половину текущего года число новых регистраций юрлиц и индивидуальных предпринимателей, специализация которых — выпуск мебели, сократилось на 16,5% год к году, до 2,54 тыс., следует из данных Rusprofile. Чтобы избежать дальнейшего сокращения участников рынка, АМДПР, как сообщал “Ъ” в конце марта, обратилась в Минпромторг с просьбой ввести заградительные пошлины на импорт мебели из недружественных стран. Отраслевые компании опасаются, что возможное восстановление поставок из стран Евросоюза приведет к спаду производства внутри страны.

Сооснователь интерьерной компании Mr.Doors Максим Валецкий отмечает, что офлайн был и останется основным каналом продаж в высоком ценовом сегменте. По его словам, для производителей из более низких ценовых сегментов рост продаж однозначно обеспечат именно онлайн-каналы.

Вице-президент Российского союза торговых центров Павел Люлин считает, что DIY-сети не меньше мебельщиков заинтересованы в сотрудничестве с брендовыми производителями. Из-за стагнации рынка жилой недвижимости трафик и обороты гипермаркетов также снижаются, и ритейлерам необходимо адаптироваться к новым условиям. Сотрудничество с крупными производителями может привлечь в гипермаркеты новую категорию платежеспособных покупателей, считает эксперт. По его оценкам, сейчас доля брендовой мебели в структуре продаж гипермаркетов в сегменте DIY составляет 10–15%. С развитием партнерских отношений с производителями мебельной продукции эта доля может вырасти еще на 8–12%, прогнозирует эксперт.

Впрочем, не все мебельщики считают эффективным выход в DIY-сегмент. В Divan.ru добавляют, что пробовали сотрудничать с гипермаркетами, запустившими свои маркетплейсы, но в сравнении с традиционными площадками там несерьезные объемы реализации. По словам представителя компании, большинство гипермаркетов до сих пор придерживаются очень жестких условий договора, включая отсрочки, штрафы, бонусы.

Владимир Комаров