Главные новости за 14 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области заместителя начальника главного управления МЧС России по региону подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о полковнике внутренней службы Дмитрии Головчанове.

Администрация Ростова-на-Дону планирует расторгнуть договор аренды парка им. города Плевен с ООО «МИВ».

Арбитражный суд Ростовской области приостановил рассмотрение иска ФК «Ростов» к Новочеркасскому прокатному заводу о взыскании 30 млн руб. Причиной стала ошибка в оформлении платежного поручения по госпошлине.

Ростовская область впервые применит технологию искусственного вызывания осадков для улучшения условий созревания урожая.

Хоккейные клубы «Ростов» и «Сочи» разорвали партнерское соглашение, действовавшее с 2021 года. Договор предусматривал командирование в Ростов-на-Дону игроков с двусторонними контрактами в Континентальной хоккейной лиге.

Сотрудники парка Лога обнаружили крупную популяцию редкого для Ростовской области узорчатого полоза в ходе герпетологической экспедиции на Раздорских холмах в Усть-Донецком районе.