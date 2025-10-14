В Ростовской области обнаружили крупную популяцию редких змей

Сотрудники парка Лога обнаружили крупную популяцию редкого для Ростовской области узорчатого полоза в ходе герпетологической экспедиции на Раздорских холмах в Усть-Донецком районе. Об этом сообщили в Тelegram-канале учреждения.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации исследователей, экспедиция проходила с 6 по 8 октября. Специалисты провели отлов змей, выполнили замеры, фото- и видеофиксацию, определили половой состав изучаемой популяции. После процедур рептилий вернули в естественную среду обитания.

Главной задачей поездки стал сбор информации о температурном и влажностном режиме в естественных укрытиях змей, а также поиск мест для зимовки.

«Благодаря проведенной работе был собран большой массив данных, используя которые мы сможем точнее воссоздавать необходимые условия для проведения зимовок в искусственных условиях. И как следствие успешного содержания и разведения змей», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко