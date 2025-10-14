ФК «Ростов» не смог взыскать 30 млн рублей с бывшего спонсора

Арбитражный суд Ростовской области приостановил рассмотрение иска ФК «Ростов» к Новочеркасскому прокатному заводу о взыскании 30 млн руб. Причиной стала ошибка в оформлении платежного поручения по госпошлине. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Помимо основного долга, клуб требует взыскать около 13,7 млн руб. за пользование чужими денежными средствами и компенсировать расходы на госпошлину в размере 661,9 тыс. руб. Общая сумма требований составляет около 44 млн руб.

Суд оставил заявление без движения из-за отсутствия в платежке однозначного указания на связь платежа с данным делом.

«В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ истцом не представлен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном размере и порядке в соответствии с требованиями налогового законодательства»,— говорится в постановлении.

Футбольному клубу предложили устранить недочеты до 31 октября. Для продолжения разбирательства необходимо предоставить платежное поручение с уточненным назначением платежа.

Валентина Любашенко