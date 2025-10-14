Хоккейные клубы «Ростов» и «Сочи» расторгли партнерское соглашение

Хоккейные клубы «Ростов» и «Сочи» разорвали партнерское соглашение, действовавшее с 2021 года. Договор предусматривал командирование в Ростов-на-Дону игроков с двусторонними контрактами в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Вместе с завершением сотрудничества с сочинским клубом автоматически прекращается взаимодействие с молодежной командой МХК «Капитан» из Ступина, входящей в систему «Сочи».

«Благодарим "леопардов" за четыре года сотрудничества и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев