Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область впервые применит технологию искусственного вызывания дождей

Ростовская область впервые применит технологию искусственного вызывания осадков для улучшения условий созревания урожая. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, финансирование проекта обеспечено, все необходимые разрешения и экспертные заключения получены. Практические работы начнутся в ближайшие дни после завершения сева озимых культур. Операции будут проводиться по заранее согласованным маршрутам с использованием специализированных технологий.

«Важность межведомственного взаимодействия при реализации проекта», — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь. Он поручил организовать тесное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, Росгидрометом и профильными организациями, имеющими опыт в области активных воздействий на метеорологические процессы.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все