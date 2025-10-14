Ростовская область впервые применит технологию искусственного вызывания дождей
Ростовская область впервые применит технологию искусственного вызывания осадков для улучшения условий созревания урожая. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
По информации ведомства, финансирование проекта обеспечено, все необходимые разрешения и экспертные заключения получены. Практические работы начнутся в ближайшие дни после завершения сева озимых культур. Операции будут проводиться по заранее согласованным маршрутам с использованием специализированных технологий.
«Важность межведомственного взаимодействия при реализации проекта», — подчеркнул губернатор Юрий Слюсарь. Он поручил организовать тесное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, Росгидрометом и профильными организациями, имеющими опыт в области активных воздействий на метеорологические процессы.