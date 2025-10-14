Покушение на жену бизнесмена в Казани и беспилотные грузовики на М-12

В Казани было совершено покушение на супругу крупного бизнесмена Ивана Шевырева. Нападение произошло утром возле здания гимназии на ул. Восстания. Пострадавшая находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

В 2026 году на трассе М-12 «Восток» начнут курсировать беспилотные грузовики. До конца следующего года планируется запуск новых маршрутов для беспилотных грузовиков и системы цифровых двойников дорог. Вице-премьер России Виталий Савельев утвердил план внедрения на российских дорогах грузовиков 5-го уровня автоматизации — полностью беспилотных.

Бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко признали виновным в мошенничестве и отпустили из-за истечения срока давности. По версии следствия, фигурант более 13 лет фиктивно занимал должности заведующего кафедрой и декана факультета, одновременно возглавляя технопарк «Идея», и завысил стоимость контракта на обучение сотрудников между вузом и технопарком, присвоив таким образом более 1 млн руб.

В 2025 году в Татарстане собрали 4,7 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара. Наибольшую урожайность показали Тетюшский район — 52,8 ц/га, Кукморский — 49,4 ц/га и Атнинский — 49,1 ц/га.

Банк «Йошкар-Ола» разместил 405 млн руб. в депозите Банка России на сутки. Сумма сделки составляет 19,06% от совокупных активов банка. Это десятое суточное размещение за две недели.

В Татарстане растет уровень скрытой безработицы. При этом уровень официальной безработицы в регионе остается низким. По состоянию на 1 октября 2025 года в Татарстане насчитывается 41,5 тыс. вакансий, а официально зарегистрированных безработных — 3,3 тыс. человек.

В Татарстане в сентябре 2025 года количество выдач кредитных карт снизилось на 12%. За месяц гражданам было выдано 35,95 тыс. кредитных карт на общую сумму 3,93 млрд руб. Средний лимит по одной карте составил 109 тыс. руб., общий объем лимитов сократился на 26%.

Диана Соловьёва