Экс-ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко признали виновным в мошенничестве и отпустили

Вахитовский районный суд Казани признал бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако от наказания его освободили, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда.

Экс-гендиректор технопарка «Идея» Сергей Юшко в 2006 году

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Экс-гендиректор технопарка «Идея» Сергей Юшко в 2006 году

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Господина Юшко признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), но суд постановил освободить его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Господин Юшко, по версии следствия, более 13 лет фиктивно занимал должности заведующего кафедрой и декана факультета, одновременно возглавляя технопарк «Идея». Как утверждалось, он завысил стоимость контракта на обучение сотрудников между вузом и технопарком, присвоив таким образом более 1 млн руб.

Ранее прокуратура запрашивала для него пять лет колонии. В январе 2024 года суд оправдал бывшего ректора по всем эпизодам, однако впоследствии кассационная инстанция отменила оправдание по эпизоду с хищением денег.

Анна Кайдалова