Банк «Йошкар-Ола» разместил 405 млн рублей в депозите Банка России на сутки

ПАО Банк «Йошкар-Ола» разместил 405 млн руб. временно свободных средств в депозите Банка России на один день — с 13 по 14 октября 2025 г. Сумма сделки составляет 19,06% от совокупных активов банка. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Операция проведена в рамках обычной хозяйственной деятельности. Депозит был оформлен по стандартной депозитной операции постоянного действия «овернайт».

Это десятое суточное размещение за две недели. Депозит варьировался с 295 млн. до 425 млн. рублей

ПАО «Банк „Йошкар-Ола“» — региональный банк Республики Марий Эл с государственным участием в капитале.

Анна Кайдалова