В Казани совершено покушение на супругу крупного бизнесмена
В Казани неизвестный напал на женщину с ножом на парковке. Пострадавшей оказалась супруга крупного местного предпринимателя. Информацию об этом подтвердил источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах.
Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов
Инцидент произошел утром возле здания гимназии на улице Восстания. На опубликованном видео видно, что женщина проводила ребенка в школу и собиралась уезжать. В это время на парковке ее подкараулил неизвестный и нанес ей несколько ударов ножом. После этого нападавший скрылся.
Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что пострадавшая находится в больнице с ранением шеи и не может разговаривать.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.