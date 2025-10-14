Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани совершено покушение на супругу крупного бизнесмена

В Казани неизвестный напал на женщину с ножом на парковке. Пострадавшей оказалась супруга крупного местного предпринимателя. Информацию об этом подтвердил источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Инцидент произошел утром возле здания гимназии на улице Восстания. На опубликованном видео видно, что женщина проводила ребенка в школу и собиралась уезжать. В это время на парковке ее подкараулил неизвестный и нанес ей несколько ударов ножом. После этого нападавший скрылся.

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что пострадавшая находится в больнице с ранением шеи и не может разговаривать.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Анна Кайдалова