В сентябре 2025 года в Татарстане банки выдали 35,95 тыс. кредитных карт на общую сумму 3,93 млрд рублей. По сравнению с августом количество новых кредитных карт в республике сократилось на 12%, следует из данных Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За месяц в Татарстане число выдач кредитных карт снизилось на 12%

Средний лимит по одной карте составил 109 тыс. рублей, общий объём лимитов сократился на 26%, а средний лимит уменьшился на 16%. В августе было оформлено 40,66 тыс. карт с совокупным лимитом 5,31 млрд рублей и средним лимитом 130 тыс. рублей.

Татарстан занял 6-е место в России по объёму выданных кредитных лимитов, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области.

В Чувашии, занимающей 39-е место, в сентябре выдано 10,02 тыс. кредитных карт с общим лимитом 1,03 млрд рублей и средним лимитом 103 тыс. рублей.

По России в целом за сентябрь банки выдали 1,29 млн кредитных карт на сумму 141,5 млрд рублей. Количество выдач сократилось на 12%, а общий объём лимитов — на 35% по сравнению с августом. Средний лимит по карте снизился с 149 до 109 тысяч рублей.

Анна Кайдалова