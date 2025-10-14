В Татарстане растет уровень скрытой безработицы

В Татарстане растет численность работников, находящихся в режиме неполной занятости или под риском увольнения. Об этом на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин.

Кадровый дефицит фиксируется во многих отраслях промышленности и сферы услуг, растет уровень скрытой безработицы. При этом уровень официальной безработицы в регионе остается низким. По состоянию на 1 октября 2025 года в Татарстане насчитывается 41,5 тыс. вакансии, а официально зарегистрированных безработных — 3,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в здравоохранении Татарстана сохраняется дефицит кадров.

Анна Кайдалова