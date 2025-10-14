Татарстан завершил уборочную кампанию 2025 года. В республике собрали 4,6 млн тонн зерна, при средней урожайности 37,9 центнера с гектара. На элеваторах уже заложено 1,75 млн тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

В 2025 году в Татарстане собрали 4,7 млн тонн зерна

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольшую урожайность показали Тетюшский район — 52,8 ц/га, Кукморский — 49,4 ц/га и Атнинский — 49,1 ц/га. Также свыше 47 ц/га собрали в Балтасинском и Аксубаевском районах.

По итогам кампании республика зафиксировала стабильный уровень закупочных цен: пшеница третьего класса — 14,3 тыс. руб. за тонну, рожь — 9,9 тыс. руб., ячмень — 12,1 тыс. руб., кукуруза — 14,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане планируют произвести сельхозпродукции на 357 млрд рублей.

Анна Кайдалова