В 2026 году на трассе М-12 «Восток» будут курсировать беспилотные грузовики

До конца 2026 года планируется запуск новых маршрутов для беспилотных грузовиков и системы цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 «Восток», соединяющую Москву с Казанью. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Вице-премьер России Виталий Савельев утвердил план внедрения на российских дорогах грузовиков 5-го уровня автоматизации — полностью беспилотных. План включает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 года. Сегодня по российским трассам уже курсируют 90 грузовиков 3-го уровня автоматизации.

Минтранс совместно с другими ведомствами подготовит законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который будет внесен в правительство в первом квартале 2026 года.

В июне сообщалось, что генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин приехал на петербургский международный экономический форум на беспилотном грузовике.

